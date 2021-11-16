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В Польше сообщили о попытке прорыва границы значительной группой мигрантов

Вторник, 16 ноября 2021, 08:35
В Польше сообщили о попытке прорыва границы значительной группой мигрантов
Фото c Twitter podlaska Policja

В Польше сообщили о попытке прорыва границы группой из нескольких сотен мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в полиции Подлясского воеводства.

"Около 16 часов группа из нескольких сотен человек без успеха попыталась перейти границу в районе Стажины. В полицию, пограничников и военных летели десятки камней", – говорится в заявлении.

Попытки пересечения границы удалось предотвратить, среди полицейских пострадавших нет, одному камень повредил шлем.

В то же время, на КПП в Кузнице, куда накануне подошла большая группа мигрантов из стихийного лагеря в лесу, ночь прошла спокойно. Число людей оценивают в около тысячи, сообщает RMF24.

Министр обороны Мариуш Блащак накануне вечером заявил, что охрану этого пункта дополнительно усиливают. Спикер пограничников Анна Михальская подчеркнула, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы не допустить провокаций.

Как известно, с начала прошлой недели искусственный миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился после того, как туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков и разбила лагерь.

Попытки прорыва границы оказались неудачными. 15 ноября мигранты перебрались к пограничному переходу в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысяч человек.

Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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Темы: ПольшаБеларусьграницамиграция
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