Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше сообщили о попытке прорыва границы значительной группой мигрантов

Вторник, 16 ноября 2021, 09:35
Фото c Twitter podlaska Policja

В Польше сообщили о попытке прорыва границы группой из нескольких сотен мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в полиции Подлясского воеводства.

"Около 16 часов группа из нескольких сотен человек без успеха попыталась перейти границу в районе Стажины. В полицию, пограничников и военных летели десятки камней", – говорится в заявлении.

Попытки пересечения границы удалось предотвратить, среди полицейских пострадавших нет, одному камень повредил шлем.

В то же время, на КПП в Кузнице, куда накануне подошла большая группа мигрантов из стихийного лагеря в лесу, ночь прошла спокойно. Число людей оценивают в около тысячи, сообщает RMF24.

Министр обороны Мариуш Блащак накануне вечером заявил, что охрану этого пункта дополнительно усиливают. Спикер пограничников Анна Михальская подчеркнула, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы не допустить провокаций.

Как известно, с начала прошлой недели искусственный миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился после того, как туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков и разбила лагерь.

Попытки прорыва границы оказались неудачными. 15 ноября мигранты перебрались к пограничному переходу в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысяч человек.

Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

Читайте также: Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу.

Темы: ПольшаБеларусьграницамиграция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по Вагнергейту

"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова

видеоУкраинские силовики завернули 15 "туристов" с Ближнего Востока на границе с Беларусью

фотоГлава Закарпатской ОГА написал заявление об увольнении

"Убийством и угрозами вы ничего не добьетесь": Лещенко отреагировал на свое покушение

МВД: американец и украинка заказали покушение на министра Лещенко

Все новости...
Польша
В Польше показали новые видео с пограничного перехода, где скопилось 3,5 тысячи мигрантов
В Польше задержан украинец за вандализм против памятника Пилсудскому
Опубликовали видео стрельбы на границе с Беларусью
Последние новости
21:39
Военные впервые в истории приняли участие в киберучениях под председательством США
21:24
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по Вагнергейту
20:54
Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
20:53
Зеленский хочет, чтобы в "Дії" отчитывались о конечных бенефициарах
20:40
Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице, он в реанимации
20:21
Смертельный пожар в Днепре: суд избрал подозреваемой меру пресечения
20:15
"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова
20:08
Ключевой для рынка древесины законопроект приняли за основу
19:51
ФОТОВ центре Киева в мусорном баке найшли человеческие останки
19:39
видеоУкраинские силовики завернули 15 "туристов" с Ближнего Востока на границе с Беларусью
Все новости...