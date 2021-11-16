Десятки друзів Зеленського і "Кварталу" отримали держпосади – ЗМІ
Близько трьох десятків людей, пов’язаних з родиною президента Володимира Зеленського або зі студією "Квартал 95" отримали високі держпосади, попри обіцянки Зеленського не роздавати владні крісла "армійським друзям і кумам".
Джерело: розслідування Bihus.Info.
Деталі: Зокрема, після перемоги Зеленського на президентських виборах, заступником керівника проектного офісу "Укрзалізниці" став Олександр Вігліано. Чоловік до цього працював архітектором і ніяк не був пов’язаний із залізницею, але його дружина Людмила щонайменше з 2016 року співпрацює з ТОВ "Квартал 95".
Більше того, Людмила Вігліано на початку 2019 року пожертвувала 700 тисяч гривень на передвиборчу кампанію тоді ще кандидата Зеленського.
За даними джерел журналістів, Олександр Вігліано у 2021 році отримував від "Укрзалізниці" в середньому понад 200 тисяч гривень зарплатні на місяць.
Щонайменше двох "своїх" людей Володимир Зеленський призначив в Антимонопольний комітет. У вересні 2019 року сюди прийшла Ірина Копайгора – на посаду державної уповноваженої, а також Ольга Піщанська, яка наразі очолює орган.
За даними журналістів, Копайгора працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту, а її батько – також викладач – раніше викладав самому Зеленському.
Піщанська працювала у великих приватних компаніях (серед іншого співпрацювала і з бізнесом олігарха Ріната Ахметова), а її сестра Світлана є керівником компанії, на яку записано італійську віллу родини Зеленських. Окрім того, Світлана Піщанська також була серед донорів передвиборчої кампанії Зеленського – пожертвувала тоді ще кандидату 300 тисяч гривень.
Посаду в СБУ отримала Анна Кучук, чий чоловік Дмитро передав кандидату Зеленському 368 000 гривень пожертви. За словами Анни, гроші родина збирала на нове житло, але вирішила "інвестувати у зміни в країні". Кучук на той момент працювала операціоністкою в банку "Глобус", де тоді були відкриті рахунки Зеленського, а в подальшому – партії "Слуга народу".
А вже наприкінці 2019 року Анна Кучук потрапила на роботу до СБУ – на посаду заступника начальника Центрального управління. Нині вона очолює Апарат голови СБУ.
Суттєво просунутися на кар’єрній драбині у силових органах вдалося і Олександру Пашкову, який з початку 2000-х працював на рядовій посаді в Головному управлінні розвідки Міноборони, і чия дружина Оксана працює головною бухгалтеркою "Кварталу 95".
Після перемоги Зеленського Пашкова спочатку призначили на посаду виконувача обов’язків керівника, а в подальшому – керівника Департаменту стратегічної розвідки.
Також чимало пов’язаних з президентською родиною і бізнесом через "Квартал 95", "Лігу Сміху" чи КВК людей у 2019-му стали народними депутатами від "Слуги народу".
Журналісти зазначають, що представники цієї групи нардепів майже не виступають у парламенті, але найохочіше в Раді підтримують законодавчі ініціативи Зеленського.