Десятки друзів Зеленського і "Кварталу" отримали держпосади – ЗМІ

Близько трьох десятків людей, пов’язаних з родиною президента Володимира Зеленського або зі студією "Квартал 95" отримали високі держпосади, попри обіцянки Зеленського не роздавати владні крісла "армійським друзям і кумам".

Джерело: розслідування Bihus.Info.

Деталі: Зокрема, після перемоги Зеленського на президентських виборах, заступником керівника проектного офісу "Укрзалізниці" став Олександр Вігліано. Чоловік до цього працював архітектором і ніяк не був пов’язаний із залізницею, але його дружина Людмила щонайменше з 2016 року співпрацює з ТОВ "Квартал 95".

Олександр Вігліано Фото bihus.info

Більше того, Людмила Вігліано на початку 2019 року пожертвувала 700 тисяч гривень на передвиборчу кампанію тоді ще кандидата Зеленського.

За даними джерел журналістів, Олександр Вігліано у 2021 році отримував від "Укрзалізниці" в середньому понад 200 тисяч гривень зарплатні на місяць.

Щонайменше двох "своїх" людей Володимир Зеленський призначив в Антимонопольний комітет. У вересні 2019 року сюди прийшла Ірина Копайгора – на посаду державної уповноваженої, а також Ольга Піщанська, яка наразі очолює орган.

Ольга Піщанська Фото bihus.info

За даними журналістів, Копайгора працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту, а її батько – також викладач – раніше викладав самому Зеленському.

Піщанська працювала у великих приватних компаніях (серед іншого співпрацювала і з бізнесом олігарха Ріната Ахметова), а її сестра Світлана є керівником компанії, на яку записано італійську віллу родини Зеленських. Окрім того, Світлана Піщанська також була серед донорів передвиборчої кампанії Зеленського – пожертвувала тоді ще кандидату 300 тисяч гривень.

Посаду в СБУ отримала Анна Кучук, чий чоловік Дмитро передав кандидату Зеленському 368 000 гривень пожертви. За словами Анни, гроші родина збирала на нове житло, але вирішила "інвестувати у зміни в країні". Кучук на той момент працювала операціоністкою в банку "Глобус", де тоді були відкриті рахунки Зеленського, а в подальшому – партії "Слуга народу".

А вже наприкінці 2019 року Анна Кучук потрапила на роботу до СБУ – на посаду заступника начальника Центрального управління. Нині вона очолює Апарат голови СБУ.

Суттєво просунутися на кар’єрній драбині у силових органах вдалося і Олександру Пашкову, який з початку 2000-х працював на рядовій посаді в Головному управлінні розвідки Міноборони, і чия дружина Оксана працює головною бухгалтеркою "Кварталу 95".

Після перемоги Зеленського Пашкова спочатку призначили на посаду виконувача обов’язків керівника, а в подальшому – керівника Департаменту стратегічної розвідки.

Також чимало пов’язаних з президентською родиною і бізнесом через "Квартал 95", "Лігу Сміху" чи КВК людей у 2019-му стали народними депутатами від "Слуги народу".

Журналісти зазначають, що представники цієї групи нардепів майже не виступають у парламенті, але найохочіше в Раді підтримують законодавчі ініціативи Зеленського.