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Десятки друзей Зеленского и "Квартала" получили госдолжности – СМИ

Вторник, 16 ноября 2021, 10:26
Фото ОПУ

Около трех десятков человек, связанных с семьей президента Владимира Зеленского или со студией "Квартал 95", получили высокие госдолжности, несмотря на обещания Зеленского не раздавать властные кресла "армейским друзьям и кумовьям".

Источник: расследование Bihus.Info.

Детали: В частности, после победы Зеленского на президентских выборах, заместителем руководителя проектного офиса "Укрзализныци" стал Александр Виглиано. Мужчина до этого работал архитектором и никак не был связан с железной дорогой, но его жена Людмила, по меньшей мере, с 2016 года сотрудничает с ООО "Квартал 95". 

 
Александр Виглиано 
Фото bihus.info

Более того, Людмила Виглиано в начале 2019 года пожертвовала 700 тысяч гривен на предвыборную кампанию тогда еще кандидата Зеленского.

По данным источников журналистов, Александр Виглиано в 2021 году получал от "Укрзализныци" в среднем более 200 тысяч гривен зарплаты в месяц.

По меньшей мере, двух "своих" людей Владимир Зеленский назначил в Антимонопольный комитет. В сентябре 2019 года сюда пришла Ирина Копайгора – на должность государственной уполномоченной, а также Ольга Песчанская, сейчас возглавляющая орган. 

 
Ольга Пещанская 
Фото bihus.info

По данным журналистов, Копайгора работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института, а ее отец – также преподаватель – раньше преподавал самому Зеленскому.

Песчанская работала в крупных частных компаниях (среди прочего сотрудничала и с бизнесом олигарха Рината Ахметова), а ее сестра Светлана является руководителем компании, на которую записана итальянская вилла семьи Зеленских. Кроме того, Светлана Песчанская также была среди доноров предвыборной кампании Зеленского – пожертвовала тогда еще кандидату 300 тысяч гривен.

Должность в СБУ получила Анна Кучук, чей муж Дмитрий передал кандидату Зеленскому 368 000 гривен пожертвования. По словам Анны, деньги семья собирала на новое жилье, но решила "инвестировать в перемены в стране". Кучук на тот момент работала операционисткой в ​​банке "Глобус", где тогда были открыты счета Зеленского, а в дальнейшем партии "Слуга народа".

А уже в конце 2019 года Анна Кучук попала на работу в СБУ – на должность заместителя начальника Центрального управления. Сейчас она возглавляет Аппарат главы СБУ.

Существенно продвинуться на карьерной лестнице в силовых органах удалось и Александру Пашкову, который с начала 2000-х работал на рядовой должности в Главном управлении разведки Минобороны, и чья жена Оксана работает главной бухгалтером "Квартала 95".

После победы Зеленского Пашкова сначала назначили на должность исполняющего обязанности руководителя, а в дальнейшем – руководителя Департамента стратегической разведки.

Также немало связанных с президентской семьей и бизнесом через "Квартал 95", "Лигу Смеха" или КВН людей в 2019 году стали народными депутатами от "Слуги народа".

Журналисты отмечают, что представители этой группы нардепов почти не выступают в парламенте, но они охотнее других в Раде поддерживают законодательные инициативы Зеленского.

Темы: Зеленскийвластьробота
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