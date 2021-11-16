Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майбутній канцлер Німеччини назвав Лукашенка "дуже поганим диктатором" і підтримав санкції

Вівторок, 16 листопада 2021, 09:43
Майбутній канцлер Німеччини назвав Лукашенка дуже поганим диктатором і підтримав санкції
Олаф Шольц, фото Getty Images

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив Польщу від критики щодо зміцнення кордону з Білоруссю та закликав до нових санкцій проти Олександра Лукашенка.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Наш партнер по ЄС зіткнувся із серйозною проблемою і потребує солідарності. Я думаю, що якщо польський уряд ухвалить таке рішення, ми не повинні критикувати його", - сказав Шольц, коли його запитали, чи підтримує він будівництво стіни на зовнішньому кордоні ЄС.

Шольц також закликав до "чітких та жорстких" санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Це дуже поганий диктатор, який втратив будь-яку легітимність. Потрібно працювати над тим, щоб у Білорусі відбувався демократичний процес", - сказав він.

Лідер соціал-демократів також підтримав санкції ЄС проти авіакомпаній та допомогу людям у польсько-білоруській прикордонній зоні.

"Підтримка також є важливою, коли люди повертаються на батьківщину. Не можна грати у гру Лукашенка та контрабандистів, які приваблювали людей до Білорусі хибними обіцянками", - додав Шольц.

Нагадаємо, ЄС затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

Більше про міграційну кризу очами відомого білоруського журналіста читайте у матеріалі Юрія Панченка Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу. Також інтерв’ю можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Теми: НімеччинаЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
Усі новини...
Реклама: