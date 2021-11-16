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Майбутній канцлер Німеччини назвав Лукашенка "дуже поганим диктатором" і підтримав санкції

Вівторок, 16 листопада 2021, 10:43
Олаф Шольц, фото Getty Images

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив Польщу від критики щодо зміцнення кордону з Білоруссю та закликав до нових санкцій проти Олександра Лукашенка.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Наш партнер по ЄС зіткнувся із серйозною проблемою і потребує солідарності. Я думаю, що якщо польський уряд ухвалить таке рішення, ми не повинні критикувати його", - сказав Шольц, коли його запитали, чи підтримує він будівництво стіни на зовнішньому кордоні ЄС.

Шольц також закликав до "чітких та жорстких" санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Це дуже поганий диктатор, який втратив будь-яку легітимність. Потрібно працювати над тим, щоб у Білорусі відбувався демократичний процес", - сказав він.

Лідер соціал-демократів також підтримав санкції ЄС проти авіакомпаній та допомогу людям у польсько-білоруській прикордонній зоні.

"Підтримка також є важливою, коли люди повертаються на батьківщину. Не можна грати у гру Лукашенка та контрабандистів, які приваблювали людей до Білорусі хибними обіцянками", - додав Шольц.

Нагадаємо, ЄС затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

Більше про міграційну кризу очами відомого білоруського журналіста читайте у матеріалі Юрія Панченка Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу. Також інтерв’ю можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Теми: НімеччинаЛукашенкоБілорусь


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