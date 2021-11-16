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Будущий канцлер Германии назвал Лукашенко "очень плохим диктатором" и поддержал санкции

Вторник, 16 ноября 2021, 10:43
Олаф Шольц, фото Getty Images

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту Польши от критики вокруг укрепления границы с Беларусью и призвал к новым санкциям против Александра Лукашенко.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Наш партнер по ЕС столкнулся с серьезной проблемой и нуждается в солидарности. Я думаю, что если польское правительство примет такое решение, мы не должны критиковать его", - сказал Шольц, когда его спросили, поддерживает ли он строительство стены на внешней границе ЕС.

Шольц также призвал к "четким и жестким" санкциям против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Это очень плохой диктатор, потерявший всякую легитимность. Нужно работать над тем, чтобы в Беларуси происходил демократический процесс", - сказал он.

Лидер социал-демократов также поддержал санкции ЕС против авиакомпаний и помощь людям в польско-белорусской приграничной зоне.

"Поддержка также важна, когда люди возвращаются на родину. Нельзя играть в игру Лукашенко и контрабандистов, которые привлекали людей в Беларусь ложными обещаниями", - добавил Шольц.

Напомним, министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

Больше о миграционном кризисе глазами известного белорусского журналиста читайте в материале Юрия Панченко Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу. Также интервью можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Темы: ГерманияЛукашенкоБеларусь
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