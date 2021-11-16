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Теракт у Ліверпулі: з'явилося відео вибуху таксі та ім’я смертника

Вівторок, 16 листопада 2021, 11:28
момент вибуху, скриншот відео

Британська поліція встановила особу підозрюваного, якого вважають відповідальним за вибух в таксі в Ліверпулі біля лікарні.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Поліція повідомляє, що 32-річний Емад Аль Свілмін, який загинув під час вибуху, сів у таксі і попросив відвезти його до лікарні, яка була приблизно за 10 хвилин.

Вибух стався всередині автомобіля, коли він наближався до місця висадки. Водій таксі отримав травми та після надання медичної допомоги його відпустили додому.

Вибух стався у неділю близько 11:00, коли в сусідньому Ліверпульському соборі проходила служба вшанування пам’яті загиблих на війні. Поліція перевіряє, чи пов’язані події.

Поліція провела обшуки у двох помешканнях, пов’язаних з підозрюваним, і повідомила, що знайшла важливі докази, додавши, що вони стають центральними в розслідуванні.

"Тепер, коли ми оприлюднили його ім’я, будь-яка інформація, яку може мати громадськість про Аль Свілміна, незалежно від того, наскільки вона значна, може стати нам дуже корисною", – сказав представник поліції.

Тим часом у мережі оприлюднили відео теракту. На ньому видно, як до будівлі лікарні під'їжджає чорне таксі, в салоні якого відбувається вибух. Після цього з автомобіля вискакує водій, а машина починає горіти.

Британія підвищила національний рівень терористичної загрози до "серйозного": міністр внутрішніх справ Пріті Патель заявила, що вибух став другим смертельним інцидентом за місяць після ножового поранення депутата Девіда Еймесса.

Чотирьох чоловіків, яких поліція затримала у зв'язку з вибухом, звільнили з-під варти, повідомила поліція пізно в понеділок.

Теми: Британіятеракт


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