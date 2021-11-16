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Теракт в Ливерпуле: появилось видео взрыва такси и имя смертника

Вторник, 16 ноября 2021, 10:28
Теракт в Ливерпуле: появилось видео взрыва такси и имя смертника
момент взрыва, скриншот видео

Британская полиция установила личность подозреваемого, которого считают ответственным за взрыв такси в Ливерпуле возле больницы.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Полиция сообщает, что погибший при взрыве, 32-летний Эмад Аль Свилмин, сел в такси и попросил отвезти его в больницу, которая была примерно в 10 минутах езды.

Взрыв произошел внутри автомобиля, когда он приближался к месту высадки. Водитель такси получил травмы и после оказания медицинской помощи отправился домой.

Взрыв был сделан в воскресенье около 11:00, когда в соседнем Ливерпульском соборе проходила служба памяти погибших на войне. Полиция проверяет, связаны ли события.

Полиция провела обыски в двух квартирах, связанных с подозреваемым, и сообщила, что нашла важные доказательства, добавив, что они становятся центральными в расследовании.

"Теперь, когда мы обнародовали его имя, любая информация, которой может располагать общественность об Аль Свилмине, вне зависимости от того, насколько она значительна, может стать нам очень полезной", – сказал представитель полиции.

Между тем в сети обнародовали видео теракта. На нем видно, как к зданию больницы подъезжает черное такси, в салоне которого происходит взрыв. После этого из автомобиля выскакивает водитель, а машина начинает гореть.

Британия повысила национальный уровень террористической угрозы до "серьезного": министр внутренних дел Прити Пател заявила, что взрыв стал вторым смертельным инцидентом через месяц после ножевого ранения депутата Дэвида Эймесса.

Четверо мужчин, которых полиция задержала в связи со взрывом, были освобождены из-под стражи, сообщила полиция поздно вечером в понедельник.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиятеракт
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