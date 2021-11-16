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Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать її використання – ОП

Вівторок, 16 листопада 2021, 10:41
Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать її використання – ОП
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Тисячу гривень, які президент Володимир Зеленський обіцяв усім щепленим двома дозами проти коронавірусу, неможливо буде отримати готівкою на руки – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Никифорова: "Ключове насправді тут – це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона є опосередкованою. Влада не напряму дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям – таким чином підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися – тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по друге – це ж не живі гроші їх не можна буде витратити на горілку і цигарки.

Це буде – поки не скажу за технічне рішення – але це буде в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів".

Деталі: Никифоров утоничнив, що перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які найбільше, на думку влади, постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

Речник президента додав, що наразі не може розповісти технічні деталі надання цієї тисячі, бо "президент поки що лише анонсував це", і час запуску акції, але нагадав, що Зеленський озвучив дату 19 грудня.  

За словами Никифорова, тисячу можна буде витратити на якісь спортивні та культурні заходи (театри, концерти, книги, кіно), туризм (переїзди по Україні) – повний перелік послуг наразі формується.

Він також пояснив, що людина за цим "сертифікатом" чи "депозитом" зможе обрати кілька послуг (в рамках 1 тисячі гривень – ред.) – наприклад, поїхати в інше місто, де відвідати музей чи виставу, чи інший культурний захід.  

Никифоров уточнив, що йдеться про всіх громадян, які вже мають або матимуть "зелений" сертифікат.

Передісторія: 

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкоронавірусгрошівакцинація
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