Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование – ОП

Вторник, 16 ноября 2021, 11:41
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты.

Это будет – пока не скажу за техническое решение – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров".

Детали: Никифоров утоничил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Пресс-секретарь президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что "президент пока только анонсировал это", и время запуска акции, но напомнил, что Зеленский озвучил дату 19 декабря.

По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) – полный перечень услуг сейчас формируется.

Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

Никифоров уточнил, что речь идет обо всех гражданах, которые уже имеют или получат в будущем "зеленый" сертификат.

Предыстория: 

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія".

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийкоронавирусденьгивакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"

Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters

ФОТОСтоимость проездного для студентов будет выше, чем размер нынешней стипендии

Кулеба прокомментировал немецкую идею размещения в Украине мигрантов из Беларуси

фотоБригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу

Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как ее будут начислять

Все новости...
Зеленский
Шмигаль рассказал, откуда возьмут деньги на "тысячу Зеленского"
У Зеленского самый высокий уровень доверия, но недоверие растет – социология
Президентский рейтинг: Зеленский опережает Порошенко на 10%
Последние новости
18:09
Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"
17:59
Меркель снова поговорила о мигрантах с Лукашенко: у него заявили о договоренности
17:43
На Донбассе враг стрелял из артиллерии разных калибров: трое бойцов ранены
17:42
Закрытие межбанка: гривня упала к доллару, но выросла до евро
17:24
Судья, которая выпившая сбила столб в Киеве, получила штраф и потеряла права
17:21
инфографикаБанки выдали кредитов на 6,5 миллиардов под портфельные госгарантии
17:20
На Днепропетровщине задержан мужчина за избиение 4-летней дочери до смерти
17:13
Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный пытался сбежать в Россию
17:10
Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters
17:06
Укрэксимбанк выдал 300 миллионов кредита Запорожью
Все новости...