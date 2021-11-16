Президентський рейтинг: Зеленський випереджає Порошенка на 10%

За результатами опитування, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то чинний президент Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку у 1 турі і виграв би в усіх суперників у другому турі.

Джерело: опитування соцгрупи "Рейтинг", проведене 10-13 листопада

Дослівно: "Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 23,1% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

13,3% підтримали б П.Порошенка, 10,7% – Ю.Тимошенко, 9,2% – Ю.Бойка, 8,3% – Д.Разумкова, 7,0% – Є.Мураєва, 6,9% – І.Смешка, 6,1% – В.Гройсмана, 3,3% – О.Ляшка. Рейтинги інших кандидатів – менше 3%.

Деталі: Крім того, у можливих випадках другого туру президентських виборів Зеленський переміг у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

Так, у парі Зеленський-Порошенко результат 59% проти 41% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором).

У парі Зеленський-Тимошенко – 59% проти 41%, у парі Зеленський-Бойко – 62% проти 38%.

Опитування проводилося 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.