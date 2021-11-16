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Президентский рейтинг: Зеленский опережает Порошенко на 10%

Вторник, 16 ноября 2021, 11:53
фото: ОП

По результатам опроса, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, действующий президент Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку в 1 туре и выиграл бы у всех соперников во втором туре.

Источник: опрос соцгруппы "Рейтинг", проведенный 10-13 ноября

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,7% – Ю.Тимошенко, 9,2% – Ю.Бойко, 8,3% – Д.Разумкова, 7,0% – Е.Мураева, 6,9% – И.Смешко, 6,1% – В.Гройсмана, 3,3% – А.Ляшко. Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Детали: Кроме того, в возможных случаях второго тура президентских выборов Зеленский победил во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

 

Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

 

В паре Зеленский-Тимошенко – 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко – 62% против 38%.

 

Опрос проводился 10-13 ноября 2021 среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: телефонное интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: президентрейтингопросЗеленский
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