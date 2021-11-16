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Ще один "слуга" потрапив у ДТП: "на щастя, постраждав лише метал"

Вівторок, 16 листопада 2021, 11:57
фото Патрульної поліції

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Телеграм

Деталі: За словами Палійчук, 15 листопада на дорозі Київ-Одеса близько 10:30 трапилася ДТП, одним з учасників якої був народний депутат Олексій Ковальов.

Інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність, зазначає речниця.

На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели усі необхідні процесуальні дії.

Пряма мова: "На щастя, в цьому інциденті постраждав лише метал. Олексій Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні, де йому було діагностовано незначні травми. Також він з власної ініціативи здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин, щоб зняти в подальшому будь-які маніпуляції стосовно цього інциденту. Результати показали, що алкоголю, чи наркотичних речовин в крові депутата не виявлено.

На даний час конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної.

Стосовно автомобіля, в якому перебував Олексій Ковальов, то він перебуває в користуванні народного депутата. Інформація про це буде вказана ним у декларації про доходи за 2021 рік, яка, відповідно до вимог закону, подається в першій половині наступного року".

 

Що передувало: В мережі з’явилася інформація про ДТП за участю Ковальова. При цьому було вказано, що Mercedes-Benz S 560 2018 року випуску відсутній в декларації нардепа.

Українська правда
Теми: ДТПСлуга народу


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