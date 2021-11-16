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Еще один "слуга" попал в ДТП: "к счастью, пострадал только металл"

Вторник, 16 ноября 2021, 11:57
ФОТО ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев попал в ДТП.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Телеграмм

Детали: По словам Палийчук, 15 ноября на дороге Киев-Одесса около 10:30 произошло ДТП, одним из участников которого был народный депутат Алексей Ковалев.

Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность, отмечает спикер.

На место были вызваны представители правоохранительных органов, проведшие все необходимые процессуальные действия.

Прямая речь: "К счастью, в этом инциденте пострадал лишь металл. Алексей Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему были диагностированы незначительные травмы. Также он по собственной инициативе сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любое результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено.

В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

Относительно автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев, он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая согласно требованиям закона подается в первой половине следующего года".

 

Что предшествовало: В сети появилась информация о ДТП с участием Ковалева. При этом было указано, что Mercedes-Benz S 560 2018 выпуска отсутствует в декларации нардепа.

Украинская правда
Темы: ДТПСлуга народа
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