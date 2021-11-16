Застрелили патрульного на Луганщині: зникла його табельна зброя

У вівторок на Луганщині знайшли застреленим патрульного поліцейського, зникла його табельна зброя.

Джерело: Патрульна поліція

Дослівно: "16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня".

Деталі: Зазначається, що наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції.

Обставини події встановлюються.

На території міста ввели поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.

Оновлено: Патрульна поліція уточнила, що в Рубіжному загинув 24-річний Олександр Фахруддінов, який служив у її лавах з 2017 року.