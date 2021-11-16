Застрелен патрульный в Луганской области: исчезло его табельное оружие

Во вторник в Луганской области нашли застреленным патрульного полицейского, исчезло его табельное оружие.

Источник: Патрульная полиция

Дословно: 16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует".

Детали: Отмечается, что на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На территории города ввели полицейскую операцию по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.

Обновлено: Патрульная полиция уточнила, что в Рубежном погиб 24-летний Александр Фахруддинов, служивший в ее рядах с 2017 года.