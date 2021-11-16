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Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Вівторок, 16 листопада 2021, 12:22
фото з сайту проєкту Nord stream 2

Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Після ретельного вивчення документації агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" можна буде лише в тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства", - йдеться у заяві.

Зазначається, що компанія Nord Stream 2 AG, що базується у Швейцарії, вирішила не змінювати свою існуючу організаційно-правову форму, а замість цього заснувати дочірню компанію відповідно до німецького законодавства виключно для управління німецькою частиною газопроводу.

"Ця дочірня компанія має стати власником та оператором німецької частини газопроводу. Тоді дочірнє підприємство має виконати вимоги незалежного оператора передачі, як це викладено в законі Німеччини про енергетичну промисловість", - пояснили в агентстві.

Процедура сертифікації буде призупинена, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірньому підприємству, а агентство не зможе перевірити, чи є документація, повторно подана дочірнім підприємством, як новим заявником, повною.

"Коли ці вимоги будуть виконані, агентство зможе відновити свою експертизу в решту чотиримісячного періоду, встановленого законом, підготувати проєкт рішення та надати його Європейській комісії для висновку, як передбачено в законодавстві ЄС про внутрішній ринок", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Втім, повідомлялося, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня наступного року.

Польська нафтогазова компанія PGNiG вже представила свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора "Північного потоку-2", у якій підкреслила загрози для безпеки поставок газу до Європейського Союзу.

Детальніше про наслідки кризи читайте у статті "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"

Теми: Північний потік-2


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