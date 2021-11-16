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Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Вторник, 16 ноября 2021, 11:22
Германия приостановила сертификацию Северного потока-2
фото с сайта проекта Nord stream 2

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

"После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством", - говорится в заявлении.

Отмечается, что базирующаяся в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG решила не менять свою существующую организационно-правовую форму, а вместо этого учредить дочернюю компанию в соответствии с немецким законодательством исключительно для управления немецкой частью газопровода.

"Эта дочерняя компания должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Тогда дочернее предприятие должно выполнить требования независимого оператора передачи, как это изложено в законе Германии об энергетической промышленности", – пояснили в агентстве.

Процедура сертификации будет приостановлена ​​до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочернему предприятию, а агентство не сможет проверить, является ли документация, повторно представленная дочерним предприятием, как новым заявителем, полной.

"Когда эти требования будут выполнены, агентство сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и предоставить его Европейской комиссии для вывода, как предусмотрено в законодательстве ЕС о внутреннем рынке", - говорится в заявлении.

Напомним, немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Впрочем, сообщалось, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая следующего года.

Польская нефтегазовая компания PGNiG уже представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы для безопасности поставок газа в Европейский Союз.

Детальнее о последствиях кризиса читайте в статье "Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис"

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Темы: Северный поток-2
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