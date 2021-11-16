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70% українців вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку

Вівторок, 16 листопада 2021, 12:57
фото: pixabay

За результатами опитування, майже 70% українців оцінюють рух напрямку країни як неправильний, а 23% - правильний. 

Джерело: опитування соцгрупи "Рейтинг", проведене 10-13 листопада

Дослівно: "Напрям руху країни як правильний оцінюють чверть опитаних (23%), як неправильний – 69%, не змогли відповісти – 8%".

Деталі: Відзначається, за останні 2 місяці тих, хто вважає напрям розвитку країни неправильним, побільшало (на початку вересня – 58%).

Також, за результатами опитування, більше тих, хто оцінює напрям розвитку країни як правильний, серед молоді та виборців партії "Слуга народу".

 

Опитування проводилося 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%. 

Українська правда
Теми: опитуваннярейтингУкраїна


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