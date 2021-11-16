70% украинцев считают, что Украина двигается в неправильном направлении
По результатам опроса, почти 70% украинцев оценивают движение направления страны как неправильное, а 23% - правильное.
Источник: опрос соцгруппы "Рейтинг", проведенный 10-13 ноября
Дословно: "Направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (23%), как неправильное – 69%, затруднились ответить – 8%".
Детали: Отмечается, за последние 2 месяца тех, кто считает направление развития страны неправильным, увеличилось (в начале сентября – 58%).
Также, по результатам опроса, больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи и избирателей партии "Слуга народа".
Опрос проводился 10-13 ноября 2021 среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод опроса: телефонное интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.