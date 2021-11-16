Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

70% украинцев считают, что Украина двигается в неправильном направлении

Вторник, 16 ноября 2021, 11:57
70% украинцев считают, что Украина двигается в неправильном направлении
фото: pixabay

По результатам опроса, почти 70% украинцев оценивают движение направления страны как неправильное, а 23% - правильное.

Источник: опрос соцгруппы "Рейтинг", проведенный 10-13 ноября

Дословно: "Направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (23%), как неправильное – 69%, затруднились ответить – 8%".

Детали: Отмечается, за последние 2 месяца тех, кто считает направление развития страны неправильным, увеличилось (в начале сентября – 58%).

Также, по результатам опроса, больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи и избирателей партии "Слуга народа".

 

Опрос проводился 10-13 ноября 2021 среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: телефонное интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: опросрейтингУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
опрос
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
Последние новости
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
Все новости...
Реклама: