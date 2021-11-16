У Львівського симфонічного оркестру на гастролях у Європі вкрали ріжок, гобой і трубу

Автобус музикантів симфонічного оркестру Львівської філармонії "INSO-Lviv" обікрали під час гастролей у Нідерландах.

Джерело: facebook-сторінка оркестру

Дослівно: "Наш автобус обікрали – викрали 3 інструменти: гобой, англійський ріжок і трубу та інші особисті речі, навіть костюмні штани музикантів вкрали.

Попереду в нас ще 11 концертів.

Звертаємось до наших земляків, а також до музикантів в оркестрах в Нідерландах: якщо до вас звернуться з пропозицією купити ці інструменти, повідомте нам, будь ласка".

Деталі: Виконавці стали жертвою крадіжки в місті Роттердам біля концертної зали de Doelen.

Музиканти оприлюднили серійні номери вкрадених інструментів та попросили повідомляти про спроби їх продати.