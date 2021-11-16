Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Львівського симфонічного оркестру на гастролях у Європі вкрали ріжок, гобой і трубу

Вівторок, 16 листопада 2021, 12:58
Фото з facebook оркестру

Автобус музикантів симфонічного оркестру Львівської філармонії "INSO-Lviv" обікрали під час гастролей у Нідерландах.

Джерело: facebook-сторінка оркестру

Дослівно: "Наш автобус обікрали – викрали 3 інструменти: гобой, англійський ріжок і трубу та інші особисті речі, навіть костюмні штани музикантів вкрали. 

Попереду в нас ще 11 концертів. 

Звертаємось до наших земляків, а також до музикантів в оркестрах в Нідерландах: якщо до вас звернуться з пропозицією купити ці інструменти,  повідомте нам, будь ласка".

Деталі: Виконавці стали жертвою крадіжки в місті Роттердам біля концертної зали de Doelen.

Музиканти оприлюднили серійні номери вкрадених інструментів та попросили повідомляти про спроби їх продати.

Українська правда
Теми: курйозмузикаНідерланди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців"

Через рішення Німеччини запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти до березня - Reuters

ФОТОВартість проїзного для студентів у Києві буде вища за розмір нинішньої стипендії

Кулеба прокоментував німецьку ідею розміщення в Україні мігрантів з Білорусі

фото Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон

Тисяча за вакцинацію: Шмигаль розповів, як її нараховуватимуть

Усі новини...
курйоз
На грі прем'єр-ліги РФ футболісти влаштували бійку на полі "стінка на стінку"
Пес прем’єра Греції перервав його пресконференцію з главою уряду Словаччини
У Швейцарії закінчуються чіпси через коронавірус і поганий врожай
Останні новини
18:39
Британський винищувач F-35 впав у Середземне море
18:36
Топменеджеру "АрселорМіттала" вручили підозру через ухилення від податків
18:26
Ткаченко заманює підприємства, щоб було куди витрачати "тисячу Зеленського"
18:22
На Закарпатті розпочинають анонімну вакцинацію проти COVID-19
18:09
Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців"
17:59
Меркель знову поговорила про мігрантів з Лукашенком: у нього заявили про домовленість
17:43
На Донбасі ворог гатив із артилерії різних калібрів: троє бійців отримали поранення
17:42
Закриття міжбанку: гривня впала до долара, але зросла до євро
17:24
Суддя, що напідпитку збила стовп у Києві, отримала штраф і втратила права
17:21
інфографікаБанки видали кредитів на 6,5 мільярдів під портфельні держгарантії
Усі новини...