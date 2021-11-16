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У Львовского симфонического оркестра на гастролях в Европе украли рожок, гобой и трубу

Вторник, 16 ноября 2021, 11:58
У Львовского симфонического оркестра на гастролях в Европе украли рожок, гобой и трубу

Автобус музыкантов симфонического оркестра Львовской филармонии INSO-Lviv обокрали во время гастролей в Нидерландах.

Источник: facebook-страница оркестра

Дословно: "Наш автобус обокрали – забрали 3 инструмента: гобой, английский рожок и трубу и другие личные вещи, даже костюмные штаны музыкантов украли.

Впереди у нас еще 11 концертов.

Обращаемся к землякам, а также к музыкантам в оркестрах в Нидерландах: если к вам обратятся с предложением купить эти инструменты, сообщите нам, пожалуйста".

Детали: Исполнители стали жертвой кражи в городе Роттердам у концертного зала de Doelen.

Музыканты опубликовали серийные номера украденных инструментов и попросили сообщать о попытках их продать.

Украинская правда

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Темы: курьезмузыкаНидерланды
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