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Українцям обіцяють денно-нічні температурні гойдалки

Вівторок, 16 листопада 2021, 12:08
Українцям обіцяють денно-нічні температурні гойдалки
Фото: unsplash

У середу, 17 листопада, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску, очікується морозна ніч і температура трохи вища за нуль вдень, без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Волині туман. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних та південних областях уночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві – в середу без опадів; температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 17 листопада найвища температура була 16,7° тепла у 2002 році, а найнижча вночі –15,6° морозу у 1902 році.

 
Погода на 17 листопада

У четвер, 18 листопада, в Україні без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях удень місцями невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом; уночі, вранці на Закарпатті та Прикарпатті туман.

Температура вночі 3-8° морозу, у східній частині до 11° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних областях та на півдні країни вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві 18 листопада вночі без опадів, удень невеликий дощ. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

 
Погода на 18 листопада

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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