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Украинцам обещают дневно-ночные температурные качели

Вторник, 16 ноября 2021, 12:08
Украинцам обещают дневно-ночные температурные качели
Фото: unsplash

В среду, 17 ноября, погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, ожидается морозная ночь и температура немного выше нуля днем, без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводящий данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье и Волыни туман. Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​1-6° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем ​​4-9° тепла.

В Киеве – в среду без осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем ​​2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 ноября самая высокая температура была 16,7° тепла в 2002 году, а самая низкая ночью -15,6° мороза в 1902 году.

 
погода на 17 ноября

В четверг, 18 ноября, в Украине без осадков, только в западных, северных и Винницкой областях днем ​​местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; ночью, утром в Закарпатье и Прикарпатье туман.

Температура ночью 3-8° мороза, в восточной части до 11° мороза, днем ​​1-6° тепла; в западных областях и на юге страны ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем ​​4-9° тепла.

В Киеве 18 ноября ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью 4-6° мороза, днем ​​2-4° тепла.

 
Погода на 18 ноября

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Темы: погода
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