Украинцам обещают дневно-ночные температурные качели
В среду, 17 ноября, погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, ожидается морозная ночь и температура немного выше нуля днем, без осадков.
Источник: "Интерфакс-Украина", приводящий данные Укргидрометцентра
Детали: Ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье и Волыни туман. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.
В Киеве – в среду без осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 ноября самая высокая температура была 16,7° тепла в 2002 году, а самая низкая ночью -15,6° мороза в 1902 году.
В четверг, 18 ноября, в Украине без осадков, только в западных, северных и Винницкой областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; ночью, утром в Закарпатье и Прикарпатье туман.
Температура ночью 3-8° мороза, в восточной части до 11° мороза, днем 1-6° тепла; в западных областях и на юге страны ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.
В Киеве 18 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.