Мер Бердянська заявив про відставку

Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов заявив про відставку.

Джерело: сайт міськради

Деталі: Вказано, що відповідну заяву він зачитав на початку засідання "День депутата". Баранов відзначив, що після виборів він розумів, що буде дуже складно працювати без більшості у міській раді, та сподівався на те, що поступово вдасться усіх об’єднати для того, щоб розвивати місто. Водночас, за словами мера, він наштовхнувся на агресію та деструктив.

Пряма мова: "…на цей раз дружньої роботи не вийшло, на жаль. Увесь цей рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. А як працювати у цій обстановці? Я бачу два варіанти: Перший - продовжити спроби та вмовляти, принижуватися, виправдовуватися. І другий варіант - подати у відставку у зв’язку з неможливістю працювати у таких умовах, зберегти собі залишки здоров’я та нервів та дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але вже без моєї участі.

Тому з урахуванням тупикової ситуації, що склалася, моїм віком та особистими мотивами я змушений подати у відставку та побажати вам успіхів у праці. Хочу подякувати своїм виборцям, вибачитися перед ними за таке моє вимушене рішення. У подальшому я готовий допомагати місту усіма своїми можливостями".

Деталі: Вказано, що після зачитування заяви Баранов вийшов з сесійної зали.

Вести засідання продовжив секретар міської ради.

Нагадаємо: 64-річний уродженець Бердянська Валерій Баранов був обраний обраний міським головою у листопаді 2020 року від обласної організації політичної партії "За майбутнє".