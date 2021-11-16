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Мэр Бердянска заявил об отставке

Вторник, 16 ноября 2021, 12:44
Мэр Бердянска заявил об отставке
Валерий Баранов. фото с Facebook-страницы горсовета

Мэр Бердянска Запорожской области Валерий Баранов заявил об отставке.

Источник: сайт горсовета

Детали: Указано, что соответствующее заявление он зачитал в начале заседания "Дня депутата". Баранов отметил, что после выборов он понимал, что будет очень сложно работать без большинства в городском совете и надеялся, что постепенно удастся всех объединить для того, чтобы развивать город. В то же время, по словам мэра, он натолкнулся на агрессию и деструктив.

Прямая речь: "…на этот раз дружеской работы не получилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в этой обстановке? Я вижу два варианта: Первый – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться .И второй вариант - подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без моего участия.

Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации моим возрастом и личными мотивами я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде. Хочу поблагодарить своих избирателей, извиниться перед ними за такое мое вынужденное решение. В дальнейшем я готов помогать городу всеми своими возможностями".

Подробности: Указано, что после зачитывания заявления Баранов вышел из сессионного зала.

Вести заседание продолжил секретарь городского совета.

Напомним: 64-летний уроженец Бердянска Валерий Баранов был избран избранным городским головой в ноябре 2020 года от областной организации политической партии "За майбутнє".

Украинская правда

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Темы: БердянскЗапорожская область
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