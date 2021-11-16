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У будинку для людей похилого віку сталась пожежа: загинули 5 мешканок

Вівторок, 16 листопада 2021, 13:45
ФОТО: AFP via Getty Images

У Дніпрі у приватному центрі для догляду за особами поважного віку в результаті загоряння дротів загинули 5 мешканок.

Джерело: повідомлення пресслужби Національної поліції в Дніпропетровській області

Деталі: Згідно із повідомленням поліції, 16 листопада на другому поверсі приватного центру для осіб поважного віку в Центральному районі Дніпра знайшли 5 мертвих жінок у віці від 75 до 89 років.

За попередньою інформацією, у будинку сталось коротке замикання та загоряння дротів. 

Поліція вважає, що жінки могли отруїтися чадним газом. Їхні тіла направлені для розтину до судово-медичної експертизи.

Поліцейські наразі затримали адміністратора закладу. 

Злочин кваліфікували за статтею 270 Кримінального кодексу – "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Найбільша міра покарання за цією статтею – 8 років ув’язнення.

Українська правда
Теми: Дніпрополіціяпожежа


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