У будинку для людей похилого віку сталась пожежа: загинули 5 мешканок

У Дніпрі у приватному центрі для догляду за особами поважного віку в результаті загоряння дротів загинули 5 мешканок.

Джерело: повідомлення пресслужби Національної поліції в Дніпропетровській області

Деталі: Згідно із повідомленням поліції, 16 листопада на другому поверсі приватного центру для осіб поважного віку в Центральному районі Дніпра знайшли 5 мертвих жінок у віці від 75 до 89 років.

За попередньою інформацією, у будинку сталось коротке замикання та загоряння дротів.

Поліція вважає, що жінки могли отруїтися чадним газом. Їхні тіла направлені для розтину до судово-медичної експертизи.

Поліцейські наразі затримали адміністратора закладу.

Злочин кваліфікували за статтею 270 Кримінального кодексу – "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Найбільша міра покарання за цією статтею – 8 років ув’язнення.