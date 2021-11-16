В доме престарелых служился пожар: погибло 5 жительниц

В Днепре в частном доме престарелых в результате возгорания проводов погибло 5 жительниц.

Источник: сообщения пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области

Детали: Согласно сообщению полиции, 16 ноября на втором этаже частного центра по уходу за лицами почтенного возраста в Центральном районе Днепра нашли 5 мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

По предварительной информации, в доме произошло короткое замыкание и возгорание проводов.

Полиция считает, что женщины могли отравиться угарным газом. Их тела направлены для вскрытия судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские задержали администратора заведения.