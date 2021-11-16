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На околицях Києва влаштували стрілянину, поліція ввела план перехоплення

Вівторок, 16 листопада 2021, 14:50
Фото: AFP via Getty Images

Удень 16 листопада на околиці столиці невідомі вистрілили в іноземця з автомобіля. Поліція ввела операцію з перехоплення автомобіля зі стрільцем.

Джерело: пресслужба поліції Києва, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно: "До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. 

На місце негайно виїхала "швидка", слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника.

Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції".

Деталі: У коментарі "Українській правді" джерела в правоохоронних органах повідомили, що постраждалий - раніше судимий громадянин Грузії. У чоловіка поцілили тричі, його стан - критичний.

На вулиці Мельниченка знаходяться, зокрема, будівля Києво-Святошинського районного суду Київської області та сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

Українська правда
Теми: криміналКиївполіція


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