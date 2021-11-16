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На окраине Киева устроили перестрелку, полиция ввела план перехвата

Вторник, 16 ноября 2021, 13:50
На окраине Киева устроили перестрелку, полиция ввела план перехвата
Фото: AFP via Getty Images

Днем 16 ноября на окраине столицы неизвестные выстрелили в иностранца из автомобиля. Полиция ввела операцию по перехвату автомобиля со стрелком.

Источник: пресс-служба полиции Киева, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину.

На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя.

Для розыска и задержания злоумышленника в столице введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции".

Детали: В комментарии "Украинской правде" источники в правоохранительных органах сообщили, что пострадавший - ранее судимый гражданин Грузии. У мужчины попали трижды, его состояние – критическое.

На улице Мельниченко находятся здание Киево-Святошинского районного суда Киевской области и сервисный центр Министерства внутренних дел.

Украинская правда
Темы: криминалКиевполиция
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