СБУ оголосила підозру в захопленні влади "головному антивакцинатору", пов'язує з РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" і заблокувала їхню всеукраїнську мережу.

Джерело: пресцентр СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: СБУ повідомляє, що блокувала деструктивну діяльність антукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в декількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують в СБУ.

Дослівно СБУ: "Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій" -ред.).

У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, в тому числі переписки, в ході яких зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ. Тривають слідчі дії".

Додатково: Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.

Про те, хто такий Стахів та про інших антивакцинаторів читайте "Намордник залиште Біллу Гейтсу. Як працює антиковідний рух в Україні"

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