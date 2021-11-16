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СБУ объявила подозрение в захвате власти "главному антивакцинатору", связывает с РФ

Вторник, 16 ноября 2021, 14:18
СБУ объявила подозрение в захвате власти главному антивакцинатору, связывает с РФ
ОСТАП СТАХИВ. ФОТО С FACEBOOK

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру "антивакцинаторов" и заблокировала их всеукраинскую сеть.

Источник: пресс-центр СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: СБУ сообщает, что блокировала деструктивную деятельность антукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Так, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

16 ноября спецслужба провела ряд синхронных спецопераций сразу в нескольких регионах Украины, деятельность антиукраинской группировки приостановлена, отмечают в СБУ.

Дословно СБУ: "Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, поставлено в известность о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины ("Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий"-ред.).

В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой.

В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ. Продолжаются следственные действия".

 
 
 

Дополнительно: Правоохранители не называют имен подозреваемых, но по данным источника УП речь идет об Остапе Стахиве и Михаиле Милостивом.

О том, кто такой Стахив и других антивакцинаторах читайте "Намордник оставьте Биллу Гейтсу. Как работает антиковидное движение в Украине"

Читайте также: Я не антивакцинатор, но... Кто и почему противостоит карантинным ограничениям?

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Украинская правда

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Темы: СБУвакцинация
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