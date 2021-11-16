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ВРП відсторонив суддю, якого спіймали з 20 тисячами доларів хабаря

Вівторок, 16 листопада 2021, 16:40
Фото: ВАКС

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Чернігівського окружного адміністративного суду, якого 9 листопада викрили на одержанні 20 тисяч дол. США хабаря.

Джерело: повідомлення САП у Facebook

Деталі: Суддю відсторонили від здійснення правосуддя на 2 місяці. Про це просив виконувач обов’язків Генерального прокурора.

Дослівно: "Суддя попросив та одержав неправомірну вигоду за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Неправомірну вигоду служитель Феміди одержав двома траншами: до винесення рішення у розмірі 7 тис. дол. США та після прийняття раніше домовленого рішення у розмірі 13 тис. дол. США.

Суддю викрито 09 листопада 2021 року одразу після одержання ним другої частини обумовлених коштів".

Що цьому передувало: 15 листопада ВАКС до вказаного судді застосовав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 762 720 гривень.

Теми: судкорупція


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