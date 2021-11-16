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ВСП отстранил судью, пойманного с 20 тысячами долларов взятки

Вторник, 16 ноября 2021, 16:40
Фото: ВАКС

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Черниговского окружного административного суда, которого 9 ноября разоблачили на получении 20 тысяч долларов США взятки.

Источник: сообщение САП в Facebook

Детали: Судья был отстранен от осуществления правосудия на 2 месяца. Об этом просил исполняющий обязанности Генерального прокурора.

Дословно: "Судья попросил и получил неправомерную выгоду за вынесение решения по административному делу в пользу истца.

Неправомерную выгоду служитель Фемиды получил двумя траншами: до вынесения решения в размере 7 тыс. дол. США и после принятия ранее оговоренного решения в размере 13 тыс. дол. США.

Судья разоблачен 09 ноября 2021 года сразу после получения им второй части оговоренных средств".

Что этому предшествовало: 15 ноября ВАКС к указанному судье применял меру пресечения в виде залога в размере 762 720 гривен.

Темы: судкоррупция
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