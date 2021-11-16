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Нова голова "Слуги народу" хоче комісію для покарання неслухняних нардепів

Вівторок, 16 листопада 2021, 17:44
Олена Шуляк. фото з сайту партії "Слуга народу"

Нова очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк пропонує створити дисциплінарну комісію для вирішення конфліктних ситуацій всередині політсили.

Джерело: Шуляк, яку цитує пресцентр партії СН

Пряма мова: "…я запропонувала створити в партії Дисциплінарну комісію. Сподіваюсь, наступний зʼїзд затвердить її створення. Будемо розглядати і ухвалювати рішення за висновками цієї комісії. Зокрема, це може буде рішення про виключення з партії і фракції. Рішення ухвалюватимуться персонально, в кожному конкретному випадку. Але буде жорстко!

Що стосується конфліктних ситуацій у місцевій владі – зараз, після партійного зʼїзду, відбудуться звіти місцевих депутатів (цього вимагає закон), а також звіти голів обласних організацій за рік роботи. Під час цього процесу побачимо, які є протиріччя, і як їх вирішувати. Буде відвертий діалог між партійцями – бо це єдиний спосіб вирішення проблем".

Українська правда
Теми: Слуга народу


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