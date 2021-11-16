Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нова голова "Слуги народу" хоче комісію для покарання неслухняних нардепів

Вівторок, 16 листопада 2021, 16:44
Нова голова Слуги народу хоче комісію для покарання неслухняних нардепів
Олена Шуляк. фото з сайту партії "Слуга народу"

Нова очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк пропонує створити дисциплінарну комісію для вирішення конфліктних ситуацій всередині політсили.

Джерело: Шуляк, яку цитує пресцентр партії СН

Пряма мова: "…я запропонувала створити в партії Дисциплінарну комісію. Сподіваюсь, наступний зʼїзд затвердить її створення. Будемо розглядати і ухвалювати рішення за висновками цієї комісії. Зокрема, це може буде рішення про виключення з партії і фракції. Рішення ухвалюватимуться персонально, в кожному конкретному випадку. Але буде жорстко!

Що стосується конфліктних ситуацій у місцевій владі – зараз, після партійного зʼїзду, відбудуться звіти місцевих депутатів (цього вимагає закон), а також звіти голів обласних організацій за рік роботи. Під час цього процесу побачимо, які є протиріччя, і як їх вирішувати. Буде відвертий діалог між партійцями – бо це єдиний спосіб вирішення проблем".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
Усі новини...
Реклама: