Новая глава "Слуги народа" хочет комиссию для наказания непослушных нардепов

Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк предлагает создать дисциплинарную комиссию для разрешения конфликтных ситуаций внутри политсилы.

Источник: Шуляк, которую цитирует пресс-центр партии СН

Прямая речь: "…я предложила создать в партии Дисциплинарную комиссию. Надеюсь, следующий съезд утвердит ее создание. Будем рассматривать и принимать решения по выводам этой комиссии. В частности, это может быть решение об исключении из партии и фракции. Решения будут приниматься персонально, в каждом конкретном случае, но будет жестко!

Что касается конфликтных ситуаций в местных властях – сейчас после партийного съезда состоятся отчеты местных депутатов (этого требует закон), а также отчеты председателей областных организаций за год работы. Во время этого процесса увидим, какие есть противоречия и как их решать. Будет откровенный диалог между партийцами – потому что это единственный способ решения проблем".