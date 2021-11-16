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Новая глава "Слуги народа" хочет комиссию для наказания непослушных нардепов

Вторник, 16 ноября 2021, 16:44
Новая глава Слуги народа хочет комиссию для наказания непослушных нардепов
Елена Шуляк. фото с сайта партии "Слуга народа"

Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк предлагает создать дисциплинарную комиссию для разрешения конфликтных ситуаций внутри политсилы.

Источник: Шуляк, которую цитирует пресс-центр партии СН

Прямая речь: "…я предложила создать в партии Дисциплинарную комиссию. Надеюсь, следующий съезд утвердит ее создание. Будем рассматривать и принимать решения по выводам этой комиссии. В частности, это может быть решение об исключении из партии и фракции. Решения будут приниматься персонально, в каждом конкретном случае, но будет жестко!

Что касается конфликтных ситуаций в местных властях – сейчас после партийного съезда состоятся отчеты местных депутатов (этого требует закон), а также отчеты председателей областных организаций за год работы. Во время этого процесса увидим, какие есть противоречия и как их решать. Будет откровенный диалог между партийцами – потому что это единственный способ решения проблем".

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Темы: Слуга народа
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