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Українці назвали корупцію та бідність найбільшими проблемами держави

Вівторок, 16 листопада 2021, 18:35
фото pixabay

На думку українців, найважливішими проблемами для України є корупція, війна на Донбасі та бідність.

Джерело: опитування фонду "Демократичні ініціативи"

Деталі: На думку респондентів, найважливішими проблемами для України є корупція (50%), криза на Донбасі (42%) та бідність (37%).

Попри тривалу пандемію Covid-19, лише 18% вважають доступ до медичних послуг критичною проблемою для держави.

Коли йдеться про виклики для їхніх сімей, українці на першому місці виділяють бідність (47%), доступ до медичних послуг (36%) та безробіття (34%).

Також майже половина українців (45%) не відчули жодних наслідків реформ, які відбуваються зараз.

Довідково: Опитування проводилося у серпні – вересні 2021 року.

Дані зібрані за допомогою інтерв’ю, що проводилися серед жителів України віком від 18 років особисто у помешканнях респондентів. Вибірка опитування складала 2080 респондентів.

Українська правда
Теми: українцісоціологія


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