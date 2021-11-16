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Украинцы назвали коррупцию и бедность самыми большими проблемами государства

Вторник, 16 ноября 2021, 18:35
фото pixabay

По мнению украинцев, важнейшими проблемами для Украины есть коррупция, война на Донбассе и бедность.

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы"

Детали: По мнению респондентов, важнейшими проблемами для Украины являются коррупция (50%), кризис на Донбассе (42%) и бедность (37%).

Несмотря на длительную пандемию Covid-19, только 18% считают доступ к медицинским услугам критической проблемой для государства.

Когда речь идет о вызовах для их семей, украинцы на первом месте выделяют бедность (47%), доступ к медицинским услугам (36%) и безработицу (34%).

Также почти половина украинцев (45%) не ощутили никаких последствий происходящих сейчас реформ.

Справочно: Опрос проводился в августе – сентябре 2021 года.

Данные собраны с помощью интервью, которые проводились среди жителей Украины в возрасте от 18 лет лично в жилищах респондентов. Выборка опроса составляла 2080 респондентов.

Украинская правда
Темы: украинцысоциология
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