Украинцы назвали коррупцию и бедность самыми большими проблемами государства

По мнению украинцев, важнейшими проблемами для Украины есть коррупция, война на Донбассе и бедность.

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы"

Детали: По мнению респондентов, важнейшими проблемами для Украины являются коррупция (50%), кризис на Донбассе (42%) и бедность (37%).

Несмотря на длительную пандемию Covid-19, только 18% считают доступ к медицинским услугам критической проблемой для государства.

Когда речь идет о вызовах для их семей, украинцы на первом месте выделяют бедность (47%), доступ к медицинским услугам (36%) и безработицу (34%).

Также почти половина украинцев (45%) не ощутили никаких последствий происходящих сейчас реформ.

Справочно: Опрос проводился в августе – сентябре 2021 года.

Данные собраны с помощью интервью, которые проводились среди жителей Украины в возрасте от 18 лет лично в жилищах респондентов. Выборка опроса составляла 2080 респондентов.