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У вересні в Болгарії померло на 50% людей більше, ніж зазвичай

Вівторок, 16 листопада 2021, 17:39

У вересні в Болгарії, де рівень вакцинації від коронавірусу найгірший у ЄС, зафіксували зростання показника надлишкової смертності на 50%.

Такими є дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі звітом, в якому кількість додаткових смертей порівнюється з рівнем до пандемії, у Болгарії була найвища надмірна смертність у ЄС. 

За нею прямують Литва, Греція та Румунія – в усіх показник понад 30%.

За даними Євростату, надлишкова смертність по всьому Європейському Союзу загалом зросла до 12% у вересні, тоді як у липні становила 5%.

Пік надлишкової смертності у регіоні досяг 40% у листопаді 2020 року.

Серед країн із найнижчою надмірною смертністю у вересні були Швеція, Бельгія та Угорщина.

Починаючи з вересня, пандемія ще більше загострилася у Східній Європі, а Болгарія зафіксувала рекордну кількість щоденних смертей від коронавірусу за останні тижні.

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Теми: Болгарія
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