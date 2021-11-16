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В сентябре в Болгарии умерло на 50% людей больше обычного

Вторник, 16 ноября 2021, 17:39

В сентябре в Болгарии, где уровень вакцинации от коронавируса самый плохой в ЕС, зафиксировали рост показателя избыточной смертности на 50%.

Таковы данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, в котором количество дополнительных смертей сравнивается с уровнем к пандемии, в Болгарии была самая высокая чрезмерная смертность в ЕС.

За ней следуют Литва, Греция и Румыния – у всех показатель более 30%.

По данным Евростата, избыточная смертность по всему Европейскому Союзу выросла до 12% в сентябре, тогда как в июле составила 5%.

Пик избыточной смертности в регионе достиг 40% в ноябре 2020 года.

Среди стран с самой низкой смертностью в сентябре были Швеция, Бельгия и Венгрия.

Начиная с сентября пандемия еще больше обострилась в Восточной Европе, а Болгария зафиксировала рекордное количество ежедневных смертей от коронавируса за последние недели.

Темы: Болгария
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