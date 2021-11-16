Після снігу та -11° цього тижня знову потепліє

У середу в Україні буде прохолодна погода без опадів, з температурою вдень 1-6° тепла, з четверга прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом, з поступовим підвищенням денної температури до 5-11° на вихідних.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 17 листопада в Україні невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер південний, у південній частині північно-східний, 3-8 м/с, у Приазов'ї та в Криму 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних та південних областях вночі 1-6° морозу; вдень 4-9° тепла.

18 листопада в Україні мінлива хмарність; без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вдень місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті туман; температура вночі 3-8° морозу, у східній частині до 11° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних областях і на півдні країни вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.

19 листопада хмарно; невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом (вдень у західних та північних областях помірний дощ); у південній частині та більшості східних областей вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі близько 0°, у східній частині 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, у південних та західних областях до 9°. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, 19 листопада у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

За даними синоптиків, 20 листопада вночі у західних, північних, центральних областях, вдень у східній та південній частинах невеликий дощ (в Карпатах вночі з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів. 21 листопада у північній частині невеликий дощ (на Сумщині з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, на крайньому заході країни до 9°, вдень 5-11°; у східній частині вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.

У столичному регіоні 17 листопада невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по Києву вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла; по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла.

18 листопада у Києві мінлива хмарність; вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. 19 листопада хмарно; вночі невеликий дощ (місцями з мокрим снігом), вдень помірний дощ. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень 19 листопада місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 18 листопада 3-8° морозу, 19 листопада близько 0°; вдень 1-6° тепла.

20-21 листопада у столиці невеликий дощ, лише вдень 20 листопада без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.