После снега и -11° на этой неделе снова потеплеет

В среду в Украине будет прохладная погода без осадков, с температурой днем ​​1-6° тепла, с четверга придут дожди, местами с мокрым снегом, с постепенным повышением дневной температуры до 5-11° в выходные.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 17 ноября в Украине небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер южный, в южной части северо-восточный, 3-8 м/с, в Приазовье и Крыму 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​1-6° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза; днем 4-9° тепла.

18 ноября в Украине переменная облачность; без осадков, только в западных, северных и Винницкой областях днем ​​местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье туман; температура ночью 3-8° мороза, в восточной части до 11° мороза, днем ​​1-6° тепла, в западных областях и на юге страны ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем ​​4-9° тепла.

19 ноября облачно; небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом (днем в западных и северных областях умеренный дождь); в южной части и большинстве восточных областей ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь; температура ночью около 0°, в восточной части 1-6° мороза, днем ​​1-6° тепла, в южных и западных областях до 9°. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, 19 ноября в западных, днем ​​местами в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, 20 ноября ночью в западных, северных, центральных областях, днем ​​в восточной и южной части небольшой дождь (в Карпатах ночью с мокрым снегом); на остальной территории без существенных осадков. 21 ноября в северной части небольшой дождь (в Сумской области с мокрым снегом); на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, на крайнем западе страны до 9°, днем ​​5-11°; в восточной части ночью около 0°, днем ​​2-8° тепла.

В столичном регионе 17 ноября небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по Киеву ночью 4-6° мороза, днем ​​2-4° тепла; по области ночью 4-9° мороза, днем ​​1-6° тепла.

18 ноября в Киеве переменная облачность; ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. 19 ноября облачно; ночью небольшой дождь (местами с мокрым снегом), днем ​​умеренный дождь. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, днем ​​19 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 18 ноября 3-8° мороза, 19 ноября около 0°; днем 1-6° тепла.

20-21 ноября в столице небольшой дождь, лишь днем ​​20 ноября без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10°.