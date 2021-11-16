Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Голова Фонду держмайна подав заяву про звільнення – джерела

Вівторок, 16 листопада 2021, 21:14
фото: ФДМ

Низка ЗМІ повідомили, що голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.

Джерело: "Економічна правда" з посиланням на джерела у ФДМ, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, екснардеп Сергій Лещенко у Telegram

Деталі: Виданню повідомило про звільнення джерело, близьке до фонду держмайна.

За словами Лещенка, причиною є "скандальна приватизація заводу "Більшовик", яка пройшла під одного учасника".

Читайте також: Великий "договорняк" на Великій приватизації. Як завод "Більшовик" продали Хмельницькому та партнерам

Нагадаємо: 27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid забрав життя 80 тисяч українців, за добу 725 смертей

Головні новини четверга і ночі: прорив польського кордону, замах на міністра

В регіоні Канади оголосили НС через ураган

"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента

Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг

Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Усі новини...
Останні новини
08:50
Майже 9,5 млн українців щеплені проти Covid повністю, зроблено 22 млн щеплень
08:40
Меркель і прем’єри земель погодили нові жорсткі кроки для боротьби з епідемією
08:22
Covid забрав життя 80 тисяч українців, за добу 725 смертей
08:00
Головні новини четверга і ночі: прорив польського кордону, замах на міністра
07:30
Окупанти гатили на Донбасі з забороненої "Мінськом" зброї
06:59
Франція просуватиме проблему міграції під час головування в Раді ЄС
05:49
На базі збройних сил Канади стався вибух
04:51
Більше 600 тисяч людей у світі заразилися COVID
03:50
ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX
02:50
В регіоні Канади оголосили НС через ураган
Усі новини...