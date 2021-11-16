Голова Фонду держмайна подав заяву про звільнення – джерела

Низка ЗМІ повідомили, що голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.

Джерело: "Економічна правда" з посиланням на джерела у ФДМ, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, екснардеп Сергій Лещенко у Telegram

Деталі: Виданню повідомило про звільнення джерело, близьке до фонду держмайна.

За словами Лещенка, причиною є "скандальна приватизація заводу "Більшовик", яка пройшла під одного учасника".

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Нагадаємо: 27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.