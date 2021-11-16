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Глава Фонда госимущества подал заявление об увольнении – источники

Вторник, 16 ноября 2021, 21:14
фото: ФГИ

Ряд СМИ сообщили, что глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности.

Источник: "Экономическая правда" со ссылкой на источники в ФГИ, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram

Детали: Изданию сообщил об увольнении источник, близкий к фонду госимущества.

По словам Лещенко, причиной является "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

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Напомним: 27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" было продано на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

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