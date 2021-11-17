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Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні

Середа, 17 листопада 2021, 03:02
Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні
фото з відкритих джерел

Безпілотники дальнього радіуса дії Місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі вороже озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, а також бойові машини у населеному пункті, непідконтрольного урядові району.

Джерело: звіт ОБСЄ

Деталі: У звіті Місії йдеться про зафіксоване безпілотниками озброєння проросійських бойовиків.

Зокрема, СММ ОБСЄ зафіксувала за лініями відведення, але поза виділеними  місцями зберігання озброєння 30 танків та 1 гаубицю на полігоні поблизу н. п. Покровка (непідконтрольний урядові, 36 км на схід від Донецька).

А також 2 ворожі машини, ймовірно, ББМ (бойова броньована машина) та 1, ймовірно, радіорелейну станцію в житловому кварталі н.п. Безіменнне в непідконтрольному урядові районі Донецької області.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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