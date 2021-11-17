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Миссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу оккупантов в запрещенной зоне

Среда, 17 ноября 2021, 03:02
Миссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу оккупантов в запрещенной зоне
фото из открытых источников

Беспилотники дальнего радиуса действия Миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе вражеское вооружение, расположенное по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения, а также боевые машины в населенном пункте, в неподконтрольном правительству районе.

Источник: отчет ОБСЕ

Детали: В отчете Миссии говорится о зафиксированном беспилотниками вооружении пророссийских боевиков.

В частности, СММ ОБСЕ зафиксировала по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 30 танков и 1 гаубицу на полигоне вблизи н. п. Покровка (неподконтрольный правительству, 36 км восточнее Донецка).

А также 2 вражеских машины, вероятно, ББМ (боевая бронированная машина) и 1, вероятно, радиорелейнаю станцию в жилом квартале н.п. Безымянное в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
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