Миссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу оккупантов в запрещенной зоне

Беспилотники дальнего радиуса действия Миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе вражеское вооружение, расположенное по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения, а также боевые машины в населенном пункте, в неподконтрольном правительству районе.

Источник: отчет ОБСЕ

Детали: В отчете Миссии говорится о зафиксированном беспилотниками вооружении пророссийских боевиков.

В частности, СММ ОБСЕ зафиксировала по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 30 танков и 1 гаубицу на полигоне вблизи н. п. Покровка (неподконтрольный правительству, 36 км восточнее Донецка).

А также 2 вражеских машины, вероятно, ББМ (боевая бронированная машина) и 1, вероятно, радиорелейнаю станцию в жилом квартале н.п. Безымянное в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.