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Covid в Україні: 769 померлих, а одужань більше, ніж нових випадків

Середа, 17 листопада 2021, 07:18
Covid в Україні: 769 померлих, а одужань більше, ніж нових випадків
Динаміка епідемії Covid в Україні, дашборд УП

За добу 16 листопада в Україні зафіксували 18 668 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 769 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 4 468 осіб, одужали 20 211 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Деталі: Серед нових хворих 1 312 дітей та 403 медпрацівники. 

Найбільше випадків захворювання у цей вівторок зареєстрували у Дніпропетровській області (1675), у м. Київ (1609), в Одеській (1504), Полтавській (1168) і Запорізькій (1087) областях.

Жертв коронавірусу минулої доби найбільше зафіксували у Дніпропетровській області (68 летальних випадків), у м. Київ (62), в Одеській (59), Харківській (53), Львівській (49), Запорізькій (48) та Київській (40) областях. 

У вівторок було здійснено 118 797 тестувань: методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840), експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 48 825.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 263 417 осіб, із них 2 684 584 особи одужали, а 78 754 людини померели.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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