Covid в Украине: 769 умерших, а выздоровлений больше, чем новых случаев

За сутки 16 ноября в Украине зафиксировали 18 668 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 769 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 4 468 человек, выздоровели 20 211 человек.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Детали: Среди новых больных 1 312 детей и 403 медработника.

Больше всего случаев заболевания в этот вторник зарегистрировали в Днепропетровской области (1675), в г. Киев (1609), в Одесской (1504), Полтавской (1168) и Запорожской (1087) областях.

Жертв коронавируса за прошедшие сутки больше всего зафиксировали в Днепропетровской области (68 летальных исходов), в г. Киев (62), в Одесской (59), Харьковской (53), Львовской (49), Запорожской (48) и Киевской (40) областях.

Во вторник было проведено 118 797 тестирований: методом ПЦР – 56 132, методом ИФА – 13 840), экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 48 825.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 263 417 человек, из них 2 684 584 человека выздоровели, а 78 754 человека умерли.

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