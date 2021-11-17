9 мільйонів українців вакциновані проти Covid-19 повністю

Понад 9 мільйонів жителів України пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19, отримавши два щеплення.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 9 млн українців завершили імунізацію від Covid-19!

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина.

Загалом проведено 21 513 820 щеплень".

Деталі: 16 листопада в Україні 294 855 людей було вакциновано проти Covid-19: переше щеплення зробили 114 029 людей, друге – 180 826 людей.

МОЗ зазначає, що "88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини".