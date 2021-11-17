9 миллионов украинцев вакцинированы против Covid-19 полностью

Более 9 миллионов жителей Украины прошли полный курс вакцинации против Covid-19, получив две прививки.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от Covid-19!

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек.

В общей сложности проведено 21 513 820 прививок".

Детали: 16 ноября в Украине 294 855 человек были вакцинированы против Covid-19: первую прививку сделали 114 029 человек, вторую – 180 826 человек.

Минздрав отмечает, что "88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины".