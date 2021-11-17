Зеленський поговорив із Ердоганом про посилення безпеки у морі і плани

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно ініціатив із посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав.

Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії.

Зеленський повідомив Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178 – і запросив Туреччину "приєднатися до кола його замовників".

Лідери двох країн також відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі.

Поговорили вони і про реалізацію домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу.

Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Зеленський та Ердоган домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві.

Цьому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення в грудні 2020 року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

Глава української держави також високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності й суверенітету України, її активну участь у Кримській платформі.